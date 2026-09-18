Ue, “valuteremo il taglio del bollo auto nel Pacchetto del Semestre europeo”

«Prendiamo atto della nuova misura adottata dal Consiglio dei ministri». Lo dice all'Ansa un portavoce della Commissione, interpellato sull'abolizione del bollo per alcune categorie di veicoli. «I servizi della Commissione valuteranno questa misura alla luce della Relazione per Paese 2026 e delle Raccomandazioni specifiche per Paese 2026, nel contesto del prossimo Semestre europeo 2027». «Il dispositivo per la ripresa e la resilienza è uno strumento basato sui risultati» e «i pagamenti agli Stati membri vengono fatti sulla base dei risultati conseguiti», replica all'idea che il Dl sia finanziato con risorse del Pnrr inutilizzate.