Commissione Ue verso presentazione del pacchetto auto il 16 dicembre. Probabile revisione stop ai motori termici nel 2035

La Commissione europea si prepara a svelare il nuovo pacchetto di sostegno per l'automotive il 16 dicembre, secondo la bozza della prossima agenda del collegio dei commissari Ue ancora suscettibile di cambiamenti. Le misure includeranno anche una revisione dello stop ai nuovi veicoli a benzina e diesel previsto per il 2035, uno dei capitoli più sensibili del Green deal. Bruxelles puntava inizialmente a presentare il pacchetto il 10 dicembre, ma il commissario ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas, la scorsa settimana in un'intervista all'Handelsblatt ha anticipato un rinvio «di alcune settimane», lasciando aperta anche la possibilità di uno slittamento a gennaio. L'esecutivo di Ursula von der Leyen è ancora al lavoro sui nodi più controversi per l'industria e la sua filiera: le nuove regole per rendere più verdi le flotte aziendali e la riforma del divieto, di fatto, dei motori a combustione a metà del prossimo decennio. Nel pacchetto troverà spazio anche l'omnibus per il comparto, pensato per snellire la giungla normativa.