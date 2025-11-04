Ue verso revisione standard emissioni CO2 delle auto. Nuova proposta legislativa della Commissione il 10 dicembre

La Commissione europea sta «conducendo una valutazione d'impatto per preparare la proposta legislativa» sulla revisione del regolamento sulle emissioni CO2 delle nuove auto che dal 2035 imporrà lo stop ai motori a combustione interna. «Intendiamo presentarla entro la metà di dicembre». Lo ha confermato il commissario Ue al clima Wopke Hoekstra in sessione pubblica al Consiglio Ambiente. Secondo l'ultimo ordine del giorno del collegio un pacchetto legislativo dedicato all'automotive è in calendario il 10 dicembre: comprende la revisione degli standard CO2 delle auto, una strategia per il potenziamento delle batterie, un pacchetto di semplificazione Omnibus per il settore e la proposta per l'elettrificazione del parco veicoli aziendale.