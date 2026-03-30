Ue, via libera alla flessibilità sui target emissioni per i costruttori di veicoli pesanti

Via libera dai 27 Paesi Ue alle modifiche al regolamento sulle emissioni di CO2 per garantire flessibilità ai costruttori di veicoli pesanti nel conformarsi ai target fissati per il 2030. La proposta è parte del più ampio pacchetto di misure per l'automotive varate dalla Commissione europea lo scorso anno e prevede la possibilità di accumulare più crediti di emissione tra 2025 e 2029 che potranno poi essere utilizzati per conformarsi negli anni successivi. Il meccanismo aggiornato di calcolo dei crediti si applica agli autocarri pesanti (oltre 16 tonnellate) e a determinate categorie di autobus (oltre 7,5 t). Non si applica ai bus urbani. Il regolamento sarà ora pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Ue ed entrerà in vigore venti giorni dopo.