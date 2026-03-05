Ue, via libera a 200 mln di aiuti del governo spagnolo per aumentare capacità produttiva di auto elettriche

La Commissione europea ha approvato un regime di aiuti di Stato spagnolo da 200 milioni di euro a sostegno di investimenti strategici che aumentano la capacità produttiva della catena del valore dei veicoli elettrici (EV), in linea con gli obiettivi del Patto industriale pulito. Questa misura contribuira alla transizione verso un'economia a zero emissioni nette. Il regime e stato approvato nell'ambito del quadro degli aiuti di Stato del Patto industriale pulito (CISAF) adottato dalla Commissione il 25 giugno 2025. Lo scopo del regime e concedere aiuti agli investimenti che aumentano la capacita produttiva per la produzione, anche con materie prime secondarie, di batterie e tecnologie di accumulo di energia e tecnologie a idrogeno, da utilizzare nei veicoli elettrici. Il regime concedera inoltre aiuti alla produzione dei principali componenti specifici per queste tecnologie e alla produzione o al recupero delle materie prime critiche necessarie. Nell'ambito del regime, gli aiuti assumeranno la forma di sovvenzioni dirette. La misura sara aperta alle imprese di tutto il territorio spagnolo e gli aiuti potranno essere concessi fino al 30 giugno 2026.

La Commissione ha concluso che il regime spagnolo e necessario, adeguato e proporzionato per accelerare la transizione verso un'economia a zero emissioni nette e facilitare lo sviluppo di determinate attivita economiche, che sono importanti per l'attuazione del patto industriale pulito. La vicepresidente esecutiva per una transizione pulita, giusta e competitiva, Teresa Ribera, ha dichiarato: " Il nuovo programma spagnolo da 200 milioni di euro accelerera la produzione di batterie e sistemi di accumulo di energia per veicoli elettrici, nonche le tecnologie a idrogeno. Attraverso sovvenzioni dirette, questa misura rafforza la transizione industriale pulita dell'Europa, garantendo al contempo catene di approvvigionamento strategiche. In un momento di crescente incertezza geopolitica, l'autonomia energetica dell'Europa, che riduce la nostra dipendenza dai combustibili fossili importati, e piu importante che mai. Investire in batterie, sistemi di accumulo e idrogeno non e solo una questione di competitivita, ma anche di resilienza e sovranita. I fondi saranno erogati rapidamente in modo che l'industria delle batterie possa portare avanti questa transizione».