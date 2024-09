Paesi Ue al voto finale sui dazi relativi alle auto elettriche cinesi il 4 ottobre

I Paesi Ue andranno al voto finale sull'introduzione di dazi definitivi sulle auto elettriche importate dalla Cina venerdì 4 ottobre. Lo si apprende a Bruxelles. Il voto era stato inizialmente messo in calendario per il 25 settembre, poi slittato per via delle divisioni tra le capitali. La Commissione europea ha imposto a luglio tariffe provvisorie fino al 36,3% nei confronti di alcuni produttori cinesi per rispondere ai maxi sussidi elargiti da Pechino al suo comparto. Tariffe che, se confermate, si aggiungerebbero ai dazi del 10% a cui erano già soggetti gli esportatori dalla Cina. I dazi devono ora essere confermati entro fine ottobre con una decisione da parte dei governi Ue a maggioranza qualificata. Se il voto sarà favorevole, le misure saranno applicate per 5 anni.