Unione Europea chiede alla Cina limiti volontari all'export delle auto ibride verso l'Europa

BRUXELLES - L'Ue ha chiesto alla Cina di limitare volontariamente le esportazioni di auto ibride verso l'Europa, con l'obiettivo di contenere le vendite dei modelli prodotti nel Paese al 15% circa del mercato europeo. Attualmente è oltre un terzo. Lo riferisce il Financial Times, citando tre persone a conoscenza dei negoziati. La richiesta rientra nel tentativo di Bruxelles di raggiungere un accordo con Pechino ed evitare una nuova escalation commerciale. Secondo il quotidiano britannico, l'Ue vuole che la Cina riduca le proprie esportazioni o è pronta a intervenire con misure restrittive. La pressione è aumentata con la forte crescita delle importazioni di auto ibride cinesi, che sono passate da 3.800 veicoli nell'ottobre 2024 a 50mila nel luglio 2026.

A differenza delle auto elettriche a batteria, colpite dall'ottobre 2024 da dazi antisovvenzioni Ue fino al 45%, le ibride cinesi sono soggette al solo dazio ordinario del 10%. Secondo il Ft, Bruxelles avrebbe chiesto a Pechino moderazione anche nelle esportazioni di altri prodotti, tra cui quelli chimici, e vorrebbe al tempo stesso un aumento degli acquisti cinesi di beni europei. L'Ue, ricorda il quotidiano della City, aveva fissato a ottobre la scadenza per ottenere risultati tangibili sul riequilibrio dei rapporti commerciali con Pechino. Il commissario europeo al Commercio Maros Sefcovic è atteso in Cina nella seconda settimana del mese e oggi dovrebbe avere un colloquio con il ministro cinese del Commercio Wang Wentao. Il Financial Times riferisce anche che, interpellata, la Commissione non ha commentato.