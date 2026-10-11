Unione Europea, limiti alle ibride cinesi dal primo dicembre: import a 350mila l'anno

L'Unione europea limiterà le importazioni di veicoli ibridi cinesi a 350.000 auto all'anno, con una misura di salvaguardia che potrebbe entrare in vigore già il primo dicembre. Il tetto si applicherà al primo anno di validità della misura, per poi aumentare del 6% all'anno a partire dal secondo anno. Dopo l'annuncio venerdì scorso dell'accordo politico tra Ue e Cina, cominciano ad emergere i primi dettagli concreti dell'intesa che ha evitato una probabile rottura commerciale con Pechino. A riferirli è Bloomberg citando un documento di cui ha preso visione. Le misure resteranno in vigore per quattro anni, durante i quali entrambe le parti si impegneranno a rispettare le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc). Le misure di salvaguardia consentono all'Ue di limitare le importazioni di prodotti di un determinato settore quando si verifica un'impennata degli arrivi sul mercato europeo.

Secondo il documento, il tetto si applicherà a tutte le importazioni di veicoli ibridi, non soltanto a quelle provenienti dalla Cina, per rispettare il principio di non discriminazione previsto dalle norme dell'Omc. La quota assegnata alla Cina non sarà inferiore a quella prevista per qualsiasi altro Paese esportatore di veicoli ibridi. L'intesa sulle auto ibride è stata raggiunta durante la missione del commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic, a Pechino la scorsa settimana, per affrontare un deficit commerciale dell'Ue oltre il miliardo di euro al giorno. L'obiettivo, era emerso, è dimezzare le esportazioni cinesi verso l'Ue nell'arco di quattro anni. Il commissario aveva parlato di un «primo passo importante». Il dossier sarà tra i temi del Consiglio europeo di giovedì e venerdì, mentre il dialogo tra Bruxelles e Pechino proseguirà anche sulle restrizioni cinesi alle esportazioni di terre rare e magneti permanenti.