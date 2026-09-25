Unione Europea sollecita Gran Bretagna ad allinearsi all'aumento dei dazi sulle auto cinesi

Bruxelles ha avvertito il premier britannico Andy Burnham che il Regno Unito dovrebbe aumentare i dazi sulle auto cinesi e allinearsi maggiormente alla politica commerciale dell’Ue se vuole evitare le barriere legate al “made in Europe” che colpirebbero le esportazioni chiave. Lo scrive il Financial Times. "In risposta a settimane di intense pressioni volte a garantire parità di trattamento per i prodotti britannici - si legge sul quotidiano finanziario britannico - l’Ue ha comunicato a Londra che la soluzione migliore sarebbe quella di aderire all’unione doganale del blocco, secondo quanto riferito da due persone informate sulla questione. «Un’unione doganale risolverebbe la maggior parte dei problemi legati al “made in Europe”», ha affermato un funzionario dell’Ue. «E anche la questione delle differenze tariffarie, che fa temere che i cinesi possano eludere i nostri dazi passando per il Regno Unito».