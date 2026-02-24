Unrae, bene proposte Commissione Ue su automotive ma serve riforma della fiscalità

“Accogliamo con favore alcuni passi in avanti della proposta della Commissione europea: l’anticipo della revisione dei Regolamenti, la distinzione tra i target per le autovetture e quelli per i veicoli commerciali, un approccio più pragmatico sull’obiettivo 2035, portato da -100% a -90%, il calcolo della conformità su base triennale nel periodo 2030-2032, la strategia 'Battery Booster' da 1,8 miliardi di euro e una rinnovata attenzione alle flotte aziendali”. Ad affermarlo in una nota è il direttore generale di Unrae, Andrea Cardinali, commentando la proposta della Commissione europea. “Tornando all’Italia, tra le tematiche del settore da risolvere con maggior urgenza, certamente quello della fiscalità aziendale.

“Unrae sostiene ormai da anni che l’attuale regime fiscale delle auto aziendali rappresenta uno dei principali ostacoli della transizione ecologica”, precisa Cardinali. “Se fosse meno penalizzante, le flotte contribuirebbero ad accelerare la diffusione delle tecnologie pulite e rinnoverebbero il proprio parco con maggiore frequenza, generando un usato ‘giovane’ e accessibile. Se non si procede a una riforma della fiscalità in chiave green, intervenendo su detraibilità dell’Iva, deducibilità dei costi e periodo di ammortamento, l’Italia non sarà in grado di centrare i target europei, rischiando seriamente di trasformarsi in un mercato di serie b”.