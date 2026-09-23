Unrae cambia volto e si apre agli automobilisti: nuovo logo e servizi gratuiti per tutti

Il mondo dell'auto corre veloce, si trasforma, tanto che per i consumatori - chi le auto le compra - non sempre è facile orientarsi. Chi ha provato a scegliere un veicolo negli ultimi anni lo sa: tra ibride, elettriche, noleggi e abbonamenti, districarsi è diventato un mestiere. È da questa confusione che parte la svolta di UNRAE, l'associazione che riunisce i rappresentanti delle case automobilistiche estere in Italia. Dopo 75 anni passati soprattutto a dialogare con industria e Istituzioni, l'Unione cambia volto, e punta a farsi ascoltare anche da chi al volante ci sta ogni giorno, da chi le auto va a comprarle: i consumatori.

Da qui parte il nuovo corso di UNRAE che a Roma ha voluto presentare non solo un nuovo logo, ma soprattutto una nuova mission: mettere competenze, dati e servizi dell'associazione a disposizione non più solo di aziende e Istituzioni, ma di tutti gli italiani. UNRAE rappresenta ogni comparto del settore - dalle autovetture agli autobus, dai veicoli commerciali agli industriali fino ai trainati - la sua base associativa si è rafforzata di recente con l'ingresso di nuovi costruttori asiatici, segno dell'attrattività del mercato italiano.

Non solo logo

Su queste fondamenta l'associazione punta a trasformare 75 anni di dati e conoscenza dell'industria in uno strumento per scelte più consapevoli di istituzioni, imprese e cittadini. Il segnale più visibile di questa voglia di cambiamento è il nuovo logo: un globo con dentro il tricolore, a tenere insieme le radici italiane e l'anima internazionale dei marchi rappresentati, e una "U" ridisegnata con quattro linee dinamiche. Ma il restyling, assicurano dall'associazione, arriva a cose fatte.

«Non è un nuovo logo a cambiare un’organizzazione: è l’evoluzione di un’organizzazione a rendere necessario un nuovo segno», afferma Roberto Pietrantonio, Presidente di UNRAE. «Oggi apriamo un nuovo capitolo. Alla rappresentanza dell’industria e al dialogo con le Istituzioni affianchiamo un impegno ancora più diretto verso gli italiani: attraverso la traduzione di dati, tecnologie e norme complesse in informazioni chiare, verificabili e utili, vogliamo aiutare e favorire scelte consapevoli. In una mobilità sempre più complessa, intendiamo informare con chiarezza, non convincere.»

I servizi già attivi

La sostanza, infatti, c'è già. Sul sito dell'associazione sono online strumenti gratuiti che interessano qualunque automobilista: una piattaforma per controllare in tempo reale se la propria vettura è coinvolta in una campagna di richiamo, la mappa di ZTL e limitazioni al traffico nelle varie città, il quadro degli incentivi fiscali regione per regione. Da vent'anni, poi, c'è il Premio di Laurea per i giovani talenti dell'automotive: chi vuole candidarsi per l'edizione 2026/2027 ha tempo fino al 30 settembre.

Aggiunge Andrea Cardinali, Direttore Generale di UNRAE:«Cambiano le tecnologie, i contesti urbani e le esigenze delle persone: UNRAE evolve parallelamente, e nel farlo mette le persone al centro di questa visione. Con solide radici italiane e un distintivo orizzonte internazionale, offriamo la nostra autorevolezza per muoverci insieme verso il futuro della mobilità. Siamo convinti che gli elementi fondanti del nostro settore, a partire proprio dall’automobile, rappresentino opportunità di sviluppo economico, occupazione qualificata, innovazione e inclusione territoriale».

Il prossimo passo ha già un titolo, «I Mestieri dell'Auto», in arrivo tra ottobre e novembre. Sarà una partnership editoriale per raccontare il settore dal punto di vista di chi ci lavora: meccanici, progettisti, tecnici, con un taglio che gli ideatori promettono «personale» e poco convenzionale. Poi altre iniziative, un dialogo più fitto con i media generalisti e una presenza spinta su digitale e social, con LinkedIn come vetrina principale.