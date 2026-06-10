Unrae celebra alla Luiss Business School 25 anni di premi ai neolaureati con tesi nel settore automotive

L'Unrae ha celebrato, in occasione dell'assemblea generale dei soci, presso la Luiss Business School a Villa Blanc, i 25 anni dei Premi di Laurea assegnando i riconoscimenti dell'edizione 2025 a cinque neolaureati che si sono distinti per tesi su marketing e innovazione nell'automotive. A consegnare i premi il presidente Roberto Pietrantonio e il direttore generale Andrea Cardinali. Nati nel 2000, i Premi Unrae hanno valorizzato finora 205 giovani (36% donne). Ogni anno vengono messi a bando fino a 10 riconoscimenti da 1.200 euro, riservati a laureati con almeno 105/110, con la possibilità di avviare stage presso le Case associate.

Tra i temi delle tesi premiate nel 2025: modelli previsionali per il mercato auto italiano, strategie di green communication, marketing strategico e analisi dei brand elettrici, a conferma dell'attenzione dei giovani verso le sfide della transizione ecologica e tecnologica del settore. «Anche quest'anno la risposta degli studenti è stata molto positiva. Gli elaborati premiati affrontano alcune tra le sfide più calde del nostro comparto: dai modelli previsionali evoluti alla comunicazione green, fino alle decisioni strategiche di marketing e allo studio di brand nativi elettrici», ha sottolineato Cardinali.