Unrae, Crisci: «Nel 2024 non cresce vendita dell'elettrico. Più che incentivi in Italia cambiare fiscalità dell'auto ferma agli anni '70»

«Nel 2023 sono state vendute circa 70mila auto elettriche, nel 2024 nonostante gli incentivi non crescerà questo numero. Più che gli incentivi in Italia andrebbe cambiata la fiscalità, dove quella dell'auto è ferma agli anni '70». Lo ha dichiarato Michele Crisci, presidente Unrae, intervenendo all'incontro «Mobilità del Futuro: Percezioni, Sfide e Prospettive», organizzato da Brugola Oeb e che si sta tenendo a Palazzo Cusani a Milano. «Soprattutto sulle auto aziendali, che rappresentano circa il 70% del parco circolante in Italia».

«In Italia la discussione sulla mobilità sostenibile sta prendendo un indirizzo molto derbistico, con uno scontro tra tifoserie. A ciò si aggiunga che in Europa gli incentivi sull'elettrico sono iniziati 15 anni fa in Francia, Norvegia, Uk, poi in Germania, mentre da noi in Italia ci siamo accorti dell'elettrico con il Covid, solo pochi anni fa. Noi l'abbiamo implementata in ritardo e con fondi limitati».