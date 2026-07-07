Unrae, entrano tre nuovi membri: Jameel Motors (Geely e Zeekr), ATFlow (Xpeng, Ineos e Kgm) e Campello (SWM)

Si rafforza la compagine dell'Unrae , l'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, che annuncia l'ingresso di tre nuovi membri: Jameel Motors, che porta nell’Associazione i suoi brand Geely e Zeekr, ATFlow con i marchi Xpeng, Ineos e Kgm e infine Campello, con SWM - Gruppo Shineray. L'associazione segnala come le tre nuove Associate, «espressione di un’industria asiatica che con la Cina è sempre più protagonista della scena automotive globale, scelgono Unrae per consolidare il proprio posizionamento nel mercato italiano, confermando l'attrattività del nostro sistema-Paese e riconoscendo il ruolo di Unrae come interlocutore di riferimento per i player internazionali che intendono strutturare e rafforzare la propria presenza in Italia».

“L’ingresso di nuovi Associati è sempre un segnale di fiducia”, dichiara Roberto Pietrantonio, Presidente Unrae, parlando di «un settore chiamato ad affrontare una delle più profonde trasformazioni della propria storia. Più cresce la rappresentatività dell'Associazione, più cresce la responsabilità di contribuire a costruire le condizioni per uno sviluppo competitivo e sostenibile della mobilità.” L'Unione osserva come «i tre ingressi rafforzano ulteriormente la vocazione dell’Associazione di rappresentare le diverse anime della mobilità evoluta e dell’innovazione automotive, offrendo la propria influenza in tema di dialogo con le Istituzioni e le proprie competenze circa servizi tecnici e analisi di mercato, come evidenziano gli stessi nuovi membri».

Per Marco Santucci, Managing Director di Jameel Motors, distributore di Geely e Zeekr, quello odierno è «un passaggio importante nel percorso di crescita di questi marchi in Italia. Significa contribuire attivamente al dialogo con tutti gli operatori del settore, condividendo visione, competenze e prospettive in un mercato in profonda trasformazione». Da ATFlow, il presidente Mattia Vanini, evidenzia come “l’adesione ad UNRAE conferma la volontà di consolidare un ruolo sempre più autorevole e di lungo periodo nel panorama della mobilità italiana».