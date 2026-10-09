Unrae, in calo il noleggio a lungo termine: nei 9 mesi -7,1% con 773.114 contratti stipulati

Il noleggio a lungo termine di autovetture e fuoristrada archivia i primi nove mesi del 2026 con 773.114 contratti stipulati, con una flessione del 7,1% rispetto allo stesso periodo del 2025 (chiuso a 831.833 unità). Accelerano le ricaricabili: elettriche pure al 5,8% e ibride plug-in al 13,4%. La rilevazione Unrae, sulla base dei dati forniti dal Mit sui contratti di durata superiore a 30 giorni, fotografa «una fase di fisiologico assestamento dei volumi, inserita tuttavia in un contesto in cui la formula locativa continua a presidiare una posizione strategica nel settore automotive». Il segmento dei privati assorbe 112.937 contratti, in calo del 4,1%, al 14,6% di quota. Le società, con 660.177 unità (pari all'85,4% dell'ordinato), scendono del 7,5%.
All'interno di questo perimetro, il ruolo trainante resta appannaggio delle aziende non-automotive: con 512.917 contratti (in calo del 7,5%) coprono il 66,3% della domanda complessiva. Il canale del noleggio a breve termine scende a 88.524 unità (-13,2%), scivolando all'11,5% di quota. Dealer e costruttori, invece, avanzano del 3,1% a 39.529 unità (5,1% del mercato), mentre le piccole realtà di noleggio a lungo termine (società che acquisiscono vetture da operatori Top o Captive) mostrano una tenuta con 19.207 contratti (+0,4%), al 2,5% del totale. «Il quadro dei primi nove mesi dimostra la capacità del noleggio a lungo termine di sostenere la transizione ecologica: per consolidare questo percorso, Unrae ribadisce la necessità di varare dal 2027 il piano di defiscalizzazione per le flotte aziendali così come definito dalla proposta di filiera recentemente presentata al Governo, con risorse garantite sull'intero triennio», dichiara Roberto Pietrantonio, presidente dell'Unrae.