Unrae, “Italia indietro sulle auto elettriche, c'è un baratro con l'Europa. Serve fondo di convergenza Ue”

«C'è un baratro tra la penetrazione delle auto elettriche in Italia, dato al 7,8%, e quello dell'Ue, che si attesta al 24%. La nostra proposta è di chiedere un Fondo europeo di convergenza per finanziare le misure abilitanti che in questo momento scarseggiano in Italia, come le infrastrutture, gli incentivi di medio o lungo periodo e la fiscalità sull'auto». Lo ha detto il presidente di Unrae (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) Roberto Pietrantonio intervenendo al Forum Ansa «Mercato, transizione, consumatori: l'automotive europeo al bivio» al Parlamento europeo, assieme a Massimiliano Salini, eurodeputato Forza Italia e relatore sulla revisione degli standard Co₂, e Giorgio Gori, eurodeputato del Pd e vicepresidente della commissione Industria. «Oggi l'Italia è terz'ultima come velocità di crescita. Ci sono tanti fattori abilitanti che sono venuti meno: il costo dell'energia, le infrastrutture di ricarica o le misure incentivanti che in altri Paesi hanno dato la possiblità ai consumatori di fare certe scelte», ha aggiunto Pietrantonio, citando le opportunità offerte dalla clausola di salvaguardia concessa dall'Ue all'Italia che potrebbe liberare 14,4 miliardi di euro.

Punto di svolta per il futuro del settore è l'accordo fra Ppe, S&d e Renew che ha portato all'approvazione dei tre dossier del pacchetto automotive, tra cui figura il rapporto sulla revisione degli standard di Co2 il cui relatore è Salini. «Dobbiamo tenere in vita la nostra manifattura. In questo ambito l'elettrico si sta configurando come un motore fortemente efficiente e capace di garantire mobilità decarbonizzata e a tendere poco costosa. Però bisogna arrivarci a questo tipo di quadro, e per farlo è necessario sostenere sia le tasche dei compratori che gli investimenti degli operatori», sottolinea l'esponente forzista.

Tutto il dossier automotive è legato a doppio filo al nuovo concetto di 'made in Europe' che sarà definito nell'Industrial Accelerator Act. Anche qui l'accordo franco-tedesco del 16 ottobre ha segnato un notevole cambio di passo. «Il principio deve essere quello di destinare a chi produce in Europa» i proventi che derivano «dalle tasse dei cittadini Ue, europei», evidenzia Gori. Per l'eurodeputato del Pd, infine, il Made in Europe dovrebbe essere inteso come «l'Europa dei 27, salvo aprirsi a ulteriori Paesi che rispettano reciprocità, regole ambientali come quelle Ue o una tassazione del carbonio confrontabile con l'Ets europeo».