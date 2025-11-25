Unrae, Italia sempre ultima per la quota di veicoli elettrici. È di 4,5 volte inferiore a quella degli altri 30 Paesi

«L'Italia è sempre ultima tra i principali mercati europei dell'auto con una quota di veicoli elettrici di 4,5 volte inferiore a quella degli altri 30 Paesi». Lo sottolinea l'Unrae che giudica positivo lo stanziamento Ue di 600 milioni di euro destinato alle infrastrutture per carburanti alternativi. «Lo scopo è quello di stimolare investimenti sostenibili nelle aree urbane e lungo i tratti stradali della rete transeuropea dei trasporti Ten-T - spiega Andrea Cardinali, direttore generale dell'Unrae con una lodevole attenzione rivolta ai mezzi pesanti. Resta da valutare la congruità dei fondi rispetto al numero di interventi previsti, e la loro capacità di fare da volano per investimenti privati. Ora gli occhi di tutti sono puntati sull'annuncio previsto per il 10 dicembre. Il mercato attende da oltre 2 anni che venga fatta finalmente la necessaria chiarezza sui regolamenti europei, indispensabile per clienti e operatori».