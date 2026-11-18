L’ecosistema digitale dell’automotive italiano compie un passo decisivo verso la modernizzazione con la nascita di AZ-RAE, una nuova joint venture paritetica costituita da RAE 88 (società di servizi interamente controllata da UNRAE – Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) e AZ Info.

Detenuta al 50% da ciascuno dei due partner, la nuova realtà societaria formalizza ed evolve una solida partnership tecnologica avviata nel lontano 1997. Dopo quasi trent’anni di sinergie nello sviluppo di software e applicazioni informatiche dedicate al comparto automobilistico, le due aziende hanno scelto di strutturare la loro collaborazione in una vera e propria partecipazione societaria per rispondere con maggiore agilità alle sfide tecnologiche del mercato.

Tecnologie avanzate al servizio della filiera AZ-RAE opererà come braccio tecnologico a supporto di RAE 88 per potenziare e ampliare l'offerta di servizi digitali destinati sia alle Case costruttrici associate a UNRAE, sia all'intera filiera dell'automotive. Il perimetro d'azione della nuova società si concentrerà su ambiti ad altissimo valore aggiunto: Intelligenza Artificiale e analisi dei dati, per ottimizzare i processi decisionali e predittivi del mercato; Cloud computing e gestione dei sistemi aziendali, per garantire infrastrutture scalabili ed efficienti; Cybersecurity, elemento ormai imprescindibile per la protezione dei dati e delle reti nel settore della mobilità connessa. Sebbene il core business resti fortemente ancorato all'automotive, lo statuto e la visione industriale del progetto prevedono fin da subito la flessibilità necessaria per estendere in futuro queste competenze anche ad altri settori merceologici.

Governance e autonomia operativa Alla guida di AZ-RAE, nel ruolo di presidente, è stato nominato Andrea Cardinali, attuale direttore generale di RAE 88 (nonché direttore generale di UNRAE). La sua nomina garantisce continuità strategica e un forte allineamento con gli obiettivi dell'associazione di categoria, puntando a rafforzare il presidio sulle attività tecnologiche chiave e a cogliere le nuove opportunità offerte dalla transizione verso i servizi per la mobilità integrata.

Sotto il profilo organizzativo, l'operazione è stata disegnata per preservare l'identità e l'efficienza di entrambe le realtà coinvolte: RAE 88 e AZ-RAE manterranno infatti piena autonomia gestionale e operativa, restando entità giuridicamente distinte. L'accordo non prevede alcun trasferimento di rami d'azienda, attività pregresse o responsabilità tra le due società, configurandosi piuttosto come un moltiplicatore di competenze per accelerare la trasformazione digitale del settore.