Unrae, prioritaria in UE è una politica chiara per transizione energetica. Anfia, mercato in caduta, chiusura anno a -1%

Il mercato italiano dell'auto "continua a mostrare segni di crisi preoccupanti, con il quarto mese consecutivo in contrazione dopo il -13,4% di agosto, il -10,7% di settembre e il -9% di ottobre". Così l'Unrae, Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri, commenta i dati di novembre chiuso con un calo del 10,8% e "il cumulato degli 11 mesi va in rosso per la prima volta da inizio anno", con una flessione dello 0,16%. "La lenta penetrazione dei veicoli elettrici solleva perplessità sui target intermedi di riduzione delle emissioni previsti, che potrebbero comportare significative sanzioni per i costruttori di auto, nell’ordine dei 15 miliardi di euro", sottolinea il presidente di Unrae, Michele Crisci, auspicando che "la transizione energetica diventi una priorità cruciale nei primi 100 giorni di attività della nuova Commissione europea. Consumatori e imprese necessitano ormai urgentemente di indicazioni immediate e certe per orientarsi in questa complessa fase di trasformazione".

“A novembre il mercato auto italiano prosegue la caduta, registrando il quarto calo consecutivo (-10,8%) – afferma Roberto Vavassori, presidente di Anfia - Entrando oggi nell’ultimo mese del 2024, possiamo ormai ragionevolmente confermare che la chiusura d’anno si attesterà a poco sopra 1.550.000 immatricolazioni complessive (-1% circa rispetto al 2023)". «Se il tavolo Sviluppo Automotive dello scorso 14 novembre ha rappresentato un momento di confronto e un primo passo in direzione del rifinanziamento del fondo automotive, permane la necessità di strutturare un piano di politica industriale per il settore. Adesso - aggiunge - è importante che il Governo concentri le risorse al momento disponibili, pur se non sufficienti, sul fronte dell'offerta, attraverso misure mirate al sostegno alle imprese che affrontano la transizione energetica, agendo in via prioritaria sulla riduzione del costo dell'energia e sul lancio di iniziative che favoriscano gli investimenti in ricerca e sviluppo”.