Unrae, Roberto Pietrantonio (Mazda Italia) nuovo presidente fino a 2028. Succede a Michele Crisci (Volvo Italia)

Roberto Pietrantonio, amministratore delegato di Mazda Italia, è stato eletto dall’assemblea generale dei soci nuovo presidente dell’Unrae (associazione case auto estere che operano in Italia) per il triennio 2025-2028. Pietrantonio succede a Michele Crisci, presidente e amministratore delegato di Volvo Car Italia, nominato presidente onorario Unrae, dopo essere stato alla guida dell'associazione per otto anni.

L’assemblea dei soci ha anche ratificato l’adesione all’Unrae di 5 nuove Aziende: Byd Industria Italia (che rappresenta il brand di autovetture Byd), China Car Company (che rappresenta il brand di autovetture DFSK-Dongfeng), Omoda & Jaecoo Automotive Italy (che rappresenta i brand di autovetture Omoda e Jaecoo), Rossocorsa (che rappresenta il brand di autovetture RollsRoyce) e Schmitz Cargobull Italia (che rappresenta il brand Schmitz del comparto rimorchi e semirimorchi).

«Assumo la presidenza di Unrae con spirito di servizio e profondo senso di responsabilità, raccogliendo il testimone dal mio predecessore con l’intento di proseguire nel solco tracciato, nel segno della continuità e della collaborazione. Guardando al prossimo futuro, sono convinto che l’eredità di questi 75 anni vada onorata proiettando Unrae verso una modernità efficace. Il mio impegno sarà volto a promuovere una comunicazione attuale e trasparente e consolidare il ruolo dell’associazione come interlocutore autorevole nel settore automotive, mantenendo sempre alta la qualità delle analisi e delle proposte che porteremo avanti nel segno della compattezza istituzionale», ha dichiarato Pietrantonio dopo la nomina. Il manager, ingegnere napoletano, vanta una carriera trentennale nel settore automotive, iniziata nel gruppo Fiat (ora Stellantis), dove ha maturato esperienze nella progettazione, produzione di veicoli e nell’area commerciale. Nel 2003 è entrato in Mazda Motor Italia, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità, fino alla nomina ad amministratore delegato nel 2016. In Unrae è diventato membro del consiglio direttivo la prima volta nel 2016, con partecipazione continuativa e costante dal 2020.

«Dopo otto anni alla guida di Unrae, vorrei esprimere tutta la mia gratitudine per il supporto ricevuto. Nelle difficoltà senza precedenti del settore, Unrae si è sempre proposta come interlocutore irrinunciabile per Istituzioni e media. Mi auguro che il nostro Paese sia in grado di accogliere adeguatamente lo sviluppo delle nuove tecnologie e di lavorare per un percorso di crescita strategico. Ringrazio i colleghi di Unrae, le aziende associate, le altre associazioni dell’automotive e tutte le istituzioni per il loro sostegno. Sono fiducioso nel futuro dell’Unione e nel lavoro del mio successore», ha affermato il presidente uscente Crisci.

In occasione delle celebrazioni del 75esimo anniversario dalla costituzione di Unrae, l’associazione delle case automobilistiche estere operanti in Italia, sono state consegnato le Borse di Studio del bando 2024 per le migliori tesi di laurea in marketing automobilistico a 5 giovani neolaureati. «Siamo molto lieti che gli studenti abbiano risposto con entusiasmo al bando Unrae mirato a premiare le migliori tesi in marketing automobilistico, con elaborati sempre più aderenti all’attualità del settore e coerenti con i temi e l’attività istituzionale, di analisi e ricerca, che l’Unrae persegue da tempo», ha affermato il direttore generale dell’Unrae, Andrea Cardinali, il quale ha ricordato che in 24 anni sono stati premiati 200 neolaureati, con una “quota rosa” del 36%.