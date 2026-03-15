Veicoli commerciali leggeri, stabile grazie al noleggio a breve termine il mercato a febbraio: -0,1%. Quota Bev al 2,7%

A febbraio 2026 il mercato dei veicoli commerciali leggeri registra una sostanziale stabilità, segnando un -0,1% con 15.287 immatricolazioni a fronte delle 15.309 unità dello stesso mese del 2025, che però a sua volta aveva registrato una flessione del 15,3%. Anche in questo comparto, come in quello vetture, nel mese in esame emerge un contributo positivo del noleggio a breve termine: in sua assenza, il mercato avrebbe evidenziato una contrazione del 3,5%. Nel primo bimestre dell’anno il calo è del 2,7%, con 29.563 unità rispetto alle 30.379 di gennaio-febbraio 2025. A febbraio i veicoli elettrici puri registrano una flessione attestandosi al 2,7% del mercato, in lieve recupero rispetto al 2,4% rilevato a gennaio, ma in diminuzione rispetto al 3,1% di febbraio 2025. Si conferma pertanto già esaurita la componente di domanda sostenuta dagli incentivi erogati con le risorse del Mase. È quanto comunica l'Unrae, specificando che per l'intero 2026 la stima è di 187.000 immatricolazioni, con un calo dell’1,1% rispetto alle 189.000 unità dell’intero 2025.

La struttura del mercato di febbraio, confrontata con gli stessi periodi 2025, indica una crescita in volume e quota per i privati che guadagnano 1,2 punti, al 17,2% nel mese (stabile al 16,7% nel cumulato). Le autoimmatricolazioni segnano una forte accelerazione e guadagnano 2,3 punti al 10,5% nel mese (11,3% nel 1° bimestre, +3,6 p.p.). Il noleggio a lungo termine scende in volume, perdendo 6,7 punti, al 23,6% (24,6% in gennaio-febbraio, -5,4 p.p.), per la flessione sia delle Captive sia delle società Top. Il noleggio a breve, come anticipato, nel mese segna una forte accelerazione, salendo al 7% di quota (+3,1 p.p.), e al 5,9% nel cumulato (+2,1 p.p.); enti e società confermano la leadership, al 41,7% di share (+0,2 p.p.); nei primi 2 mesi coprono il 41,6% di share (-0,2 p.p.). Sul fronte delle motorizzazioni, a febbraio il diesel – con una contrazione in volume - cede 4,7 punti di quota, scendendo al 77,8% del totale (78,5% nel cumulato, -5,1 p.p.).

Il motore a benzina nel mese recupera 0,1 punti, al 3,7% (al 3,6% nel bimestre, -0,2 p.p.). Il Gpl sale di 0,9 punti, al 3,6% (stessa quota nei due mesi gennaio-febbraio), i veicoli plug-in passano dallo 0,5% di un anno fa al 2,4% di febbraio (2,3% nel bimestre). I veicoli Bev, come anticipato, a febbraio si fermano al 2,7% (-0,4 p.p.) e nel cumulato passano dal 2,9% di un anno fa al 2,5% attuale, mentre i veicoli ibridi guadagnano 2,4 punti e coprono il 9,8% del totale nel mese (9,5% in gennaio-febbraio). La CO2 media ponderata nel mese scende dello 0,3% a 187,2 g/Km, rispetto ai 187,7 g/Km dello stesso periodo 2025 (187,3 g/Km nel primo bimestre, -1,1%).