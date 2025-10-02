Urso, a novembre convocheremo tavolo automotive. Prossime settimane decisive per la revisione regolamento C02

«Riuniremo in novembre il tavolo dell'Automotive per monitorare con aziende e associazioni quanto fatto finora consapevoli che le prossime settimane saranno decisive per la revisione del regolamento Co2». Lo ha detto il ministro del Made In Italy Adolfo Urso rispondendo al question time a un'interrogazione sulla situazione del sito Stellantis di Atessa che produce veicoli commerciali. «Nel Piano Italia - ha ricordato - sono previsti per il 2025 investimenti per 2 miliardi parte dei quali ad Atessa».

Il calo dell'export italiano di agosto, in particolare verso gli Stati Uniti «non è rappresentativo» ma, «come hanno rilevato diversi economisti è dovuto al rimbalzo verificatosi dei mesi precedenti caratterizzati dall'accumulo di scorte nei mercati americani» in vista dello scattare dei dazi voluti dall'amministrazione Trump. Lo ha detto il ministro del made in Italy Adolfo Urso rispondendo al question time. Per capire quali saranno effettivamente gli effetti dei dazi americani sull'export italiano «bisogna aspettare i dati annuali» per capire «quali settori sono realmente colpiti e come realizzare le misure efficaci e mirate».