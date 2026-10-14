Urso: «Abbiamo reso necessario per le case auto cinesi investire in Europa»

«La prima cosa che abbiamo fatto è rendere conveniente, anzi necessario, per le case automobilistiche cinesi di investire in Europa». Lo dice il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante il question time alla Camera rispondendo all'interrogazione di Avs sulle iniziative per una strategia industriale per il settore automobilistico, al fine di rilanciare gli investimenti e la capacità produttiva in Italia. «Perchè se oggi in Europa BYD, Donfeng, piuttosto che altre case automobilistiche sono alla ricerca di stabilimenti chiave in mano, è perchè noi abbiamo definito un percorso in Europa che renderà piu difficile esportare dalla Cina in Europa ed è più conveniente produrre in Europa, come l'abbiamo fatto con la revisione del Cbam, come abbiamo fatto con il Made in Europe, come abbiamo fatto chiedendo alla Commissione misure di salvaguardia, come è stato fatto prima con le auto elettriche e l'altro giorno con l'accordo coi cinesi di autolimitazione e esportazione di auto ibride. I cinesi sanno che da qui a 2-3 anni sarà per loro piu complesso esportare in Europa per competere in Europa», aggiunge.