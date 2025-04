Urso: «Abbiamo rimesso sulla strada l'auto italiana. Politica green deal clamorosamente fallita»

«Abbiamo rimesso sulla strada l'auto italiana dopo che ne era uscita a differenza di quanto sta accadendo in Europa dove gli stabilimenti stanno chiudendo». Lo ha detto Adolfo Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy in una intervista a Skytg24 a proposito di Stellantis. Ma le auto che si produrranno saranno meno. «Dobbiamo costruire le condizioni per fare le gigafactory in Europa». Ma molte componenti dell'auto si possono fare per altri settori.

«A far male alle aziende europee è stata soprattutto la politica folle del green deal. Quella politica è clamorosamente fallita, bisogna prenderne atto, ha prodotto un ritardo tecnologico di 10 anni».ha proseguito il ministro delle imprese e del Made in Italy. «La politica commerciale è europea, ha detto, è li che bisogna agire». Urso ha sottolineato che la crisi dell'auto europea "è la punta dell'iceberg, la crisi dell'auto porta con sé la crisi dell'industria europea».

La filiera dell'automotive «che avra meno componenti da produrre per le auto» elettriche «va ripensata» e si puo intervenire con l'aerospazio, in cui «l'Italia sta diventando protagonista e leader nella crescita in Europa. Molte componenti fatte per le auto si possono fare per l'aerospazio».