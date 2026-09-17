Urso: «Abolizione bollo auto è strutturale, non solo per 2027». Castiello: «Speriamo di estendere lo stop oltre gli 80 kW»

«Lo ha annunciato il Presidente del Consiglio e lo ha ribadito poco fa: l'abolizione del bollo auto cosi' come e' configurato, con la possibilita' di estendere anche ad altre categorie, e' strutturale, non vale solo per il 2027, ma vale per sempre». Lo ha detto il ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso, intervenendo in videocollegamento alla seconda edizione di Sette idee, il Festival dell'Italia che innova organizzato a Milano da L'espresso. «Questo e' importante e significativo per le famiglie italiane, perche' cosi' noi diamo loro un sostegno reale sulla capacita' e possibilita' di usare al meglio i loro veicoli. La riforma e' strutturale e che come tale sara' realizzata a partire dal prossimo anno per tutti gli anni successivi».

«Speriamo nel tempo di allargare progressivamente questa esenzione anche a veicoli di cilindrata e potenza superiori». È l'auspicio della sottosegretaria di Stato alla presidenza del Consiglio, Giuseppina Castiello riguardo l'abolizione del bollo auto. Per Castiello l'abolizione del bollo fino a 80 kW è già «un traguardo storico», una misura «concreta e di buonsenso» per alleggerire il carico fiscale delle famiglie che usano l'auto ogni giorno per lavoro o per i figli. La sottosegretaria sottolinea che si cancella così «una tassa di proprietà" vissuta dagli italiani «come un balzello insopportabile», e rivendica per il Centrodestra una visione opposta a quella della Sinistra, secondo lei tesa a nuove tasse patrimoniali. Come ricordato dal vicepremier Matteo Salvini, aggiunge Castiello, si tratta solo della prima di altre misure attese con la prossima legge di bilancio.