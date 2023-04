Urso: «Al lavoro su revisione incentivi rottamazione inquinanti, elettrico costa ancora troppo. Piano industriale entro giugno in CDM»

PADOVA - Al lavoro «per realizzare un sistema più efficace di incentivi che ci consenta nei prossimi anni di rottamare quel parco auto antiquato di 11 milioni di autovetture molto inquinanti che ancora circolano nel nostro Paese, consentendo a tutti, anche a chi non può permetterselo, di rottamare la vecchia vettura inquinante per acquistare un’ auto davvero ecologicamente sostenibile. Tutti ci auguriamo che sia elettrica ma elettrica è molto costosa e la gran parte degli italiani non se lo può permettere». Così Adolfo Urso, ministro per le Imprese e il Made in Italy, intervenuto in collegamento con il festival della mobilità sostenibile ‘Ecò al via oggi a Padova. Siamo impegnati nella realizzazione di un piano industriale che da una parte supporti in maniera significativa le imprese del settore nella transizione ecologica e dall’altra per realizzare un sistema più efficace di incentivi che consenta nei prossimi anni di rottamare il parco auto inquinante.

Per delineare questa strategia, che in maniera compiuta entro giugno sarà presentata in consiglio dei ministri e poi in parlamento, abbiamo attivato un confronto con le categorie, le imprese e i sindacati, ci siamo impegnati in Ue perché ci sia fin da ora un futuro certo per il motore endotermico in modo che gli investimenti siano fatti in maniera compiuta, ovviamente soprattutto sull’elettrico ma anche sul motore endotermico a combustibile ecologicamente sostenibile». Così ha proseguito il ministro per le Imprese e il Made in Italy.