Urso, anticipare a inizio 2025 revisione su Co2 per dare certezze. Tema neutralità tecnologica va affrontato, in Ue finora non garantita

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, proporrà al prossimo consiglio Competitività dell'Unione europa di «anticipare a inizio 2025 la revisione» della normativa sulle emissioni del settore auto per dare «certezze a imprese e consumatori». Infatti, ha detto Urso: «Se lasciamo nell’incertezza imprese e consumatori nei prossimi 2 anni, aspettando la revisione, le imprese non sanno dove investire e anche i cittadini non sanno cosa comprare». Parlando al tavolo con imprese e sindacati sulla proposta di politica industriale europea per il settore automotive, Urso ha specificato che «questa è una delle tematiche che porterò al consiglio Competitività», in quanto «politica industriale e politica ambientale devono remare nella stessa direzione», puntando ad arrivare a una «neutralità tecnologica».

In Europa fino a questo momento «non e stata garantita la neutralita tecnologica, che invece e assolutamente necessaria. Dunque e un tema da affrontare» perche se «con il biocombustibile o tecnologie si puo raggiungere lo stesso obiettivo, vanno adottate». Lo dice il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al tavolo con le associazioni di impresa e dei sindacati sulle priorita italiane di politica industriale nel nuovo mandato delle istituzioni Ue.