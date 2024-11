Urso: «Anticipare revisioni o al 2035 non avremo più il settore automotive»

«Dobbiamo agire subito e cambiare quello che è necessario per raggiungere gli obiettivi del 2035» per il settore auto, «altrimenti non avremo emissioni net zero al 2035 ma zero industria». Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo al trilaterale tra Confindustria, Medef e Bdi in corso a Parigi. «Abbiamo presentato un primo documento, un non-paper sottoposto a integrazioni, modifiche, aggiunte, per rendere raggiungibile l’obiettivo del 2035, che confermiamo, per rendere sostenibile il settore auto», ha aggiunto Urso, spiegando che «chiediamo che sia anticipata ai primi giorni del prossimo anno quella clausola di revisione già prevista per i veicoli leggeri nel 2026 e quella per i veicoli pesanti nel 2027. Non possiamo aspettare, a fronte di quello che sta succedendo, con il rischio di chiusura di stabilimento e licenziamenti di migliaia di lavoratori».