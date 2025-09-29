Urso: «Bene mini e-car Ue a prezzi accessibili ma non siano solo elettriche»

L'iniziativa sulle mini e-car a prezzi accessibili "è una misura necessaria che abbiamo sollecitato affinché anche coloro che non se lo possono permettere possano acquistare un'auto ecologicamente sostenibile, una piccola utilitaria, che necessariamente deve essere alimentata anche da altri carburanti, non soltanto dall'elettrico, per essere accessibile a tutti». Così il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un punto stampa a margine del Consiglio Ue Competitività. «E' necessario che questa nuova categoria di piccole utilitarie sia inserita in un contesto più vasto di profonda revisione delle regole del Green Deal basata sui principi della libertà, quindi della neutralità tecnologica», ha osservato.

A margine del Consiglio Ue Competitività a Bruxelles, il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato il vicepresidente della Commissione Ue Stéphane Séjourné. «L'Europa deve accelerare sulle decisioni necessarie per il rilancio dell'industria, in un contesto geopolitico complesso e in continua trasformazione che vede il nostro continente circondato dalle guerre. Dal settore auto ai semiconduttori, dalla siderurgia alle materie prime critiche: dobbiamo garantire la nostra libertà e quindi la nostra autonomia strategica lungo tutto il percorso della sostenibilità industriale», ha scritto via X dopo l'incontro. Con il vicepresidente francese «abbiamo approfondito la necessità di garantire neutralità tecnologica, flessibilità e preferenza europea per l'automotive, di dare concretezza al Fondo di competitività con governance semplice e capacità di mobilitare capitali privati, e l'urgenza di rafforzare l'autonomia europea nelle materie prime critiche, anche attraverso depositi europei di stoccaggio, per i quali l'Italia è pronta a offrire la propria candidatura con progettualità dedicate», ha concluso.