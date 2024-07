Urso: «Bene piano incentivi auto, prossimo Ecobonus mi auguro di durata triennale»

"Ho convocato il tavolo automotive per il prossimo 7 agosto e in quella sede faremo un consuntivo, un primo consuntivo di successo del piano incentivi che abbiamo realizzato, perché le misure hanno tirato sia per quanto riguarda l'elettrico sia per quanto riguarda le altre tipologie di autovetture e hanno tirato bene anche e soprattutto a sostegno dei ceti a reddito più basso". Lo ha detto il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine dell'assemblea di Federchimica-Assogasliquidi in svolgimento a Palazzo Piacentini. "Faremo un consentivo del piano incentivi, ha aggiunto Urso, e sulla base di questo presenteremo l'indirizzo dei prossimi piani incentivi che mi auguro possono essere di durata triennale per consentire una migliore programmazione nell'acquisto dell'auto da parte dei nostri cittadini consumatori".