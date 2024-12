Urso: «Bene Séjourné sulle auto che apre alla revisione delle norme nel 2025»

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha espresso la propria soddisfazione per l'annuncio del vicepresidente della Commissione europea, Stéphane Séjourné, che «ha confermato la disponibilità di Bruxelles ad andare incontro alla proposta italiana e iniziare a lavorare nel 2025 sulla clausola di revisione del regolamento sui veicoli leggeri. Una decisione che consentirà di accelerare la revisione delle normative per guidare l'automotive verso gli obiettivi di decarbonizzazione previsti entro il 2035». Lo riferisce il Mimit in una nota. «C'è un'aria nuova nella Commissione europea. Una visione pragmatica che affronta la realtà coniugando sostenibilità ambientale con la sostenibilità economica e sociale - ha evidenziato Urso -. Siamo finalmente sulla strada giusta, che mi auguro segua sempre di più il principio della neutralità tecnologica, per raggiungere l'ambizioso obiettivo della piena decarbonizzazione con un'industria competitiva, a partire dalla chimica, dalla siderurgia e dall'auto. Daremo il massimo supporto per indirizzare le istituzioni comunitarie in questa una nuova fase al fine di realizzare una vera politica industriale europea».