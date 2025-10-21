Urso, «Bene svolta von der Leyen su flessibilità obiettivi Ue su auto. Su Stellantis finalmente siamo sulla strada giusta»

«Finalmente la svolta in Europa che noi chiedevamo, prima da soli, poi con tanti altri da 3 anni». Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy a margine di un evento a Roma sull’annuncio della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che riconosce il principio della neutralità tecnologica «e quindi la possibilità di utilizzare anche i carburanti sostenibili, come certamente è il biocombustibile, dove le imprese italiane possono dire con forza di essere all’avanguardia. Finalmente - ha sottolineato Urso - prevale la ragione, la responsabilità, il pragmatismo, la flessibilità e viene superata quella gabbia ideologica del Green Deal che ha portato al collasso l’industria dell’auto europea». L’annuncio della von der Leyen, ha aggiunto, «coincide anche con gli annunci che il nuovo amministratore delegato di Stellantis ha fatto ieri nella capitale dell’auto e che oggi farà a Melfi. Penso che di poter dire che finalmente siamo sulla strada giusta».

«L’annuncio fatto ieri dalla Commissione, che riconosce il valore di quella che era prima la proposta italiana e poi in queste settimane è diventata la proposta comune di Italia e di Germania - ha concluso Urso - io lo ritrovo anche nelle dichiarazioni e nei progetti del Piano Italia di Stellantis che il nuovo amministratore ha comunicato ai sindacati in un incontro che ritengo anch’esso di svolta»