Urso: «Calo produzione italiana legato a questione UE. L'auto europea è ormai al collasso»

C'è una «questione industriale in Europa», da cui deriva il calo della produzione italiana: lo ha detto il ministro della Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine degli Stati generali dell'Industria. Il ministro ha sottolineato che la debolezza europea «si evidenzia in maniera chiara dai dati che hanno manifestato le industrie e quindi la produzione industriale in Germania, che è il nostro principale partner a cui molte delle nostre imprese sono indissolubilmente legate, e anche nella stessa Francia».

«Proprio per questo, è assolutamente necessario che cambi l'indirizzo di politica industriale in Europa laddove si sono creati i problemi che oggi ricadono su tutte le nazioni industriali europee, a cominciare dal dato più evidente che è quello che riguarda l'industria dell'auto europea ormai al collasso», ha detto Urso. L'auto "è la prima industria in questi paesi europei, che contiene in sé anche la chimica, la siderurgia, la microelettronica e quando entra in crisi l'auto per evidenti responsabilità di quella follia ideologica che è stato il Green Deal, di conseguenza entrano in crisi coloro che realizzano componenti per le auto e quindi la microelettronica, la siderurgia e la chimica. Il problema va affrontato alla radice», ha concluso Urso.