Urso: «Case auto cinesi che vogliono investire in Italia sono benvenute. Tre ci stanno pensando»

«Ci sono una, due o tre aziende automobilistiche cinesi che stanno pensando di investire in Italia e nel caso sono le benvenute». Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso durante Investopia a Milano replicando anche a chi gli chiedeva se dalla Cina Byd potrebbe essere interessata a stabilimenti di Stellantis in Italia. «All'inizio della legislatura - aggiunge - abbiamo detto che Stellantis doveva tornare centrale nel nostro Paese, così è stato, perché nel frattempo è cambiata la governance. Se guardate i dati sulla produzione industriale vedrete che sono in crescita» e questo è «dovuto in buona parte alla significativa crescita della produzione di auto nel nostro Paese».

Il ministro ha ricordato che «durante la missione in Cina sono stati sottoscritti degli accordi per far capire loro che a noi interessava un'altra casa automobilistica che intendesse produrre e non assemblare nel nostro Paese utilizzando la filiera della componentistica italiana così performante a livello globale. E penso che ci siano diversi interessi di più case automobilistiche cinesi, anche viste le condizioni che si sono create in Europa grazie alla nostra determinazione perché nel frattempo l'Ue ci ha ascoltati» per esempio sulle richieste dell'Italia sulla revisione anticipata del regolamento Co2 sulle auto e sull'uso dei biocarburanti.