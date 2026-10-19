Stellantis, Urso: «Contributi dal governo? Abbiamo già dato. Tavolo auto prima di chiusura bilancio»

"Ho già dato. Noi siamo disponibili a supportare eventuali investimenti con la strumentazione che forniamo alle imprese come i contratti di sviluppo. Tanto che per la componentistica abbiamo stanziato oltre 1,3 miliardi anche per i mini contratti di sviluppo in modo che i benefici vadano anche alle piccole e medie imprese della filiera del automotive”. Così Adolfo Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy, a margine dell'Assemblea dell'Unione Industriali Torino. “Noi siamo disponibili a supportare gli investimenti ma chiediamo all’Europa di cambiare per rendere sostenibili le imprese europee e l’industria auto che è il cuore industriale dell’Europa”.

Su «Mirafiori da tempo dico che ci vuole un nuovo modello per aumentare la produzione anche» in quello stabilimento. «Su questo lavoreremo insieme affinchè nel prossimo tavolo automotive, che intendo convocare comunque prima della chiusura della sessione di bilancio, si possano monitorare gli impegni di Stellantis anche per quanto riguarda i contratti che ha garantito per la componentistica, i modelli nuovi che sono stati annunciati e messi in produzione e monitorare gli investimenti». Così Adolfo Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy, a margine dell'Assemblea dell'Unione Industriali Torino.

Secondo Urso comunque il «problema dell’auto non sta a Mirafiori o in Italia ma a Bruxelles come dimostra il collasso delle case automobilistiche tedesche». Tornando a Stellantis il ministro ha sottolineato che «ha aumentato la produzione su scala nazionale, in controtendenza con quanto accade nel resto d’Europa. Credo che la crescita della produzione sia vicino al 30% rispetto allo stesso periodo del’anno precedente e si è ridotta su scala nazionale la cassa integrazione del 30%. Quindi è in atto un processo di politica industriale che Stellantis sta portando avanti grazie al Piano Italia concordato in sede ministeriale».