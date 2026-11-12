Urso: «Chiudere dossier auto in UE la prossima primavera, la soluzione sia pragmatica e realistica»

"Dobbiamo chiudere nella prossima primavera tutto il dossier dell'auto, perché quello è l'esempio e il modello di quello che dobbiamo fare anche negli altri dossier industriali". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo all'assemblea dell'Anfia, Associazione nazionale filiera industria automobilistica, in corso a Milano. Per accelerare, ha detto Urso, la soluzione "più pragmatica e realistica" è quella che si sta prospettando, cioè trattare il dossier auto separatamente, "anche perché ha una sua specificità evidente a tutti", così da "raggiungere l'obiettivo entro i primi mesi del prossimo anno".

Il ministro ha indicato due appuntamenti politici. Il primo sono le prossime elezioni spagnole: se cambiasse il governo "potremmo avere un altro alleato, importante per raggiungere la maggioranza necessaria all'approvazione di alcuni delicati dossier europei". Il secondo è la presidenza italiana dell'Unione europea dal primo gennaio 2028: "Può essere decisiva per riformare in maniera organica e strutturale le regole europee. Dobbiamo prepararla sin d'ora con le associazioni dell'industria, le Regioni, il Parlamento", ha detto.