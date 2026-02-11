Urso: «Ci attendiamo al vertice di Bruxelles su competitivita auto la convergenza su strada tracciata da Italia»

«La crisi di Stellantis, che ha riportato perdite per oltre 22 miliardi, e da tutti attribuita al Green Deal e in modo specifico alla conduzione di Tavares, poco fa anche la Cgil lo ha detto, che aveva creduto all'ideologia di Timmermans imponendo all'azienda la strada forzata dell'elettrico, con risultati che oggi sono fallimentari. Lo ha evidenziato lo stesso Filosa, richiamando tutti alla realta e cambiando in modo radicale la strategia industriale negli Stati Uniti e in Europa, chiedendo anche alla nostra Europa di cambiare.

Noi lo avevamo detto per primi, sin dall'inizio della legislatura, in quest'Aula e in ogni consesso europeo, quando ancora dominava l'ideologia dell'elettrico. Lo dicemmo a Tavares fin dal primo incontro, con responsabilita e determinazione, con visione e lungimiranza. Oggi siamo noi a indicare la strada all'Europa. Ci attendiamo che al vertice sulla competitivita di Bruxelles emerga una larga convergenza sulla linea tracciata dall'Italia, ora con piu forza insieme alla Germania, affinche torni a prevalere la ragione e con essa la neutralita cioe la liberta tecnologica». Lo dice il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al question time alla Camera.