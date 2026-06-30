Urso: «Ci sono margini per aumentare i tagli sulla benzina». La risposta polemica dell'Unione Consumatori

«Ci sono ulteriori margini di manovra per tagliare i prezzi dei carburanti». Lo afferma, in un'intervista a Il Messaggero, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. «Il prezzo dei carburanti - aggiunge - è in calo da oltre venti giorni in modo progressivo e in linea con gli altri Paesi. Tuttavia vi sono ulteriori margini di riduzione. E ci aspettiamo un immediato riscontro a beneficio di consumatori e imprese». Altrimenti tasserete i loro extraricavi? «L'abbiamo detto sin dall'inizio in Parlamento - prosegue Urso -: non facciamo sconti a nessuno. Confidiamo che non ce ne sarà bisogno. Siamo stati tra i primi, e maniera tempestiva ed efficace, ad agire in Europa. Il nostro sistema di monitoraggio e controllo, realizzato con il decreto Trasparenza a inizio legislatura, ha avuto piena efficacia ed è diventato un modello a cui si stanno ispirando altri Paesi dell'Unione».

«Se necessario - afferma ancora l'esponente dell'esecutivo -, siamo pronti a realizzare ulteriori misure a beneficio di famiglie e imprese sia sul fronte dei carburanti sia su quello dell'energia. Dipende tutto, ovviamente, dal negoziato in corso tra Usa e Iran». «Stanno crescendo gli investimenti esteri in Italia - prosegue Urso -e aumentano anche da parte dei Paesi del Golfo: Emirati, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita e Oman. Siamo diventati attrattivi sia per la nostra stabilità politica e la leadership indiscussa di Giorgia Meloni sia perché il nostro sistema produttivo appare più resiliente di altri» conclude Urso.

«Il ministro Urso prende lucciole per lanterne. Evidentemente è stato colpito da un miraggio e quindi pensa che il suo inutile sistema di monitoraggio e controllo realizzato con il decreto trasparenza serva a qualcosa e addirittura sia diventato un modello per gli altri Paesi» afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori commentando la dichiarazione del ministro Urso al Messaggero. «Quanto alla convocazione di oggi è servita a far scendere la benzina in autostrada sotto 1,9 euro e avrà una minima conseguenza anche domani, per dare il contentino al ministro. Ma è evidente che la moral suasion ha un effetto utile minimo, che dura 2 o 3 giorni massimo. La riduzione giornaliera della benzina in autostrada, infatti, è passata da un millesimo di euro di ieri a 3 millesimi di oggi. Anche per il gasolio si passa, in autostrada, da 2 millesimi a 6 millesimi di euro.

Certo è il triplo, meglio di niente, ma non è neanche un centesimo» prosegue Dona. «Le chiacchiere del ministro non risolvono certo il problema di bloccare le speculazioni. Per questo, invece di incensarsi e autoelogiarsi, il ministro farebbe bene a modificare in modo serio la normativa, sia consentendo all'Antitrust di intervenire contro le speculazioni anche in assenza di intese restrittive della concorrenza o abusi di posizioni dominanti, sia modificando l'articolo 501 e 501 bis del Codice penale» conclude Dona.