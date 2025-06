Urso: «Con Commissario Ue Trasporti piena sintonia su revisione norme settore auto»

“Abbiamo parlato dei temi centrali della politica industriale in Europa, innanzitutto il dossier fondamentale che riguarda il settore dell'auto, su cui l'Italia è impegnata in prima fila affinché ci sia una revisione sostanziale del percorso per rendere sostenibile e competitiva l'industria dell'auto europea rispetto ai grandi competitori globali”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, illustra i temi all’ordine del giorno dell’incontro con il Commissario Ue ai Trasporti e al Turismo sostenibile, Apostolos Tzitzikostas. E in particolare sul dossier auto “abbiamo riscontrato una piena consapevolezza e anche una sintonia sugli obiettivi e sulle modalità di una revisione che è in atto ed è urgente”, afferma Urso.

“Per quanto ci riguarda - evidenzia ancora il ministro - riteniamo fondamentale il riconoscimento del principio della neutralità tecnologica in questo settore e non solo”. Motivo per cui “abbiamo chiesto che sia riconosciuto il ruolo fondamentale del biocombustibile accanto ai combustibili sintetici, all'idrogeno e ovviamente all'elettrico, nel percorso della sostenibilità ambientale affinché le nostre imprese possono essere competitive anche nei prossimi anni. Per garantire questo, il percorso deve anche comprendere la realizzazione in Europa, con la tecnologia europea, delle Gigafactory che realizzano sostanzialmente le batterie» per le vetture elettriche. «Ma oggi questa certezza non c'è affatto”, ha chiosato.