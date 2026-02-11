Urso: «Da Stellantis prima inversione di rotta sul Piano Italia. Crisi Gruppo dovuta al Green Deal e Tavares»

«Abbiamo presentato, nel recente tavolo automotive, il primo report sull'attuazione del Piano Italia di Stellantis, che ha già segnato una prima inversione di rotta negli ultimi mesi grazie a 2 miliardi di investimenti in infrastrutture, alla nuova strategia sull'ibrido e a nuovi modelli come Jeep Compass e DS a Melfi, la 500 ibrida a Mirafiori; 3 nuovi modelli a Pomigliano e la nuova generazione di veicoli commerciali ad Atessa che diventerà la capitale dei veicoli commerciali di Europa». Lo afferma il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, rispondendo al question time alla Camera.

«La crisi di Stellantis, che ha riportato perdite per oltre 22 miliardi, è da tutti attribuita al Green Deal e in modo specifico alla conduzione di Tavares, poco fa anche la Cgil lo ha detto, che aveva creduto all'ideologia di Timmermans imponendo all'azienda la strada forzata dell'elettrico, con risultati che oggi sono fallimentari." Lo afferma il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, rispondendo al question time alla Camera. «Lo ha evidenziato lo stesso Filosa, richiamando tutti alla realtà e cambiando in modo radicale la strategia industriale negli Stati Uniti e in Europa, chiedendo anche alla nostra Europa di cambiare. Noi lo avevamo detto per primi, sin dall'inizio della legislatura, in quest'Aula e in ogni consesso europeo, quando ancora dominava l'ideologia dell'elettrico».

E «oggi siamo noi a indicare la strada all'Europa», aggiunge. Il ministro sottolinea che «nel Piano Italia sono garantiti oltre 7 miliardi di acquisti l'anno per le aziende italiane della filiera e nuovi modelli, in gran parte finalmente ibridi, alcuni già in produzione come la 500 ibrida a Torino e la Jeep Compass che prende avvio proprio in queste ore a Melfi».