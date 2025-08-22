Urso: «Dazi al 15% sono un ostacolo ma superabile. Intesa importante per l'automotive»

Sul fronte dei dazi «il 15% è sicuramente un ostacolo ma superabile per le nostre imprese che hanno dalla loro la forza della qualità, dell'eccellenza, della unicità a cui i consumatori americani non vogliono assolutamente rinunciare». Lo ha detto, a margine del Meeting di Rimini, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. E nell'ultimo passaggio - ha argomentato - è stato importante l'intesa per quanto riguarda l'automotive, soprattutto le componenti italiane nelle auto europee ed è stato sicuramente importante anche il passaggio che ha riguardato o potrebbe riguardare i semiconduttori e certamente l'industria farmaceutica perché sono aumentati notevolmente gli investimenti stranieri sull'industria farmaceutica del nostro paese anche americani in questi ultimi mesi. Il fatto che ci sia un dazio contenuto al 15% - ha sottolineato - ci permette di mantenere la nostra posizione di leadership nell'esportazione di prodotti farmaceutici negli Stati Uniti. Ora - ha concluso Urso - bisogna completare il tragitto con l'industria alimentare con i vini e in generale l'industria alimentare a cui noi crediamo e dobbiamo assolutamente tutelare».