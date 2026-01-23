Urso e Tajani all'unisono: «Proposta Commissione Ue su auto necessaria ma insufficiente»

La proposta della Commissione europea sull'auto «e necessaria ma insufficiente, si tratta di un primo passo nella direzione giusta. Serve un punto di accordo piu evidente sul processo di decarbonizzazione ma anche gli investimenti delle nostre imprese. Bisogna poi accelerare sulla produzione di batterie elettriche, contrastando la concorrenza sleale». Cosi il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo al business forum Italia-Germania oggi a Roma.

«Il pacchetto automotive della Commissione Ue va nella direzione giusta ma resta ancora molto da fare, non e sufficiente. Italia e Germania hanno difeso sin dall'inizio il principio della neutralita tecnologica, sostenibilita e competitivita devono procedere insieme. Nessuno nega il cambiamento climatico, ma dobbiamo proteggere imprese e famiglie». Cosi anche il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani.