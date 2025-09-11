Urso: «Entro ottobre il tavolo auto. Per la filiera 2,5 miliardi, aggiornamento sull'investimento di Stellantis negli stabilimenti»

«Entro il mese di ottobre riconvocheremo il tavolo Automotive per aggiornare lo stato di avanzamento degli investimenti di Stellantis nei singoli stabilimenti e presentare i provvedimenti predisposti per la filiera della componentistica con risorse, già stanziate, pari a 2,5 miliardi di euro per le filiere della piccola e media impresa». Lo afferma il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, rispondendo al question time al Senato. Urso ricorda che «nel piano Italia sono previsti oltre 2 miliardi di investimenti quest'anno, 2025 e 6 miliardi di acquisti dalla nostra filiera. Questo consentirà una ripresa produttiva quanti nuovi modelli saranno nel mercato già all'inizio del prossimo anno». «Ma occorre cambiare le regole europee per poter salvare l'industria dell'auto europeo. Oggi lo chiedono - aggiunge - tutte le industrie dell'auto in Europa».

Nel ricordare l'incontro lunedì con l'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa ed il presidente Anfia (l'Associazione nazionale filiera industria automobilistica) Roberto Vavassori, Urso ha osservato come si tratti di «un passaggio significativo finalmente un italiano a guida Stellantis», soffermandosi sulla volontà «di concordare una strategia comune in Europa e in Italia». «Tutti sono d'accordo sul bisogno di rivedere subito le regole folli del green deal», sottolinea Urso spiegando che «la stessa posizione è stata espressa per la prima volta insieme sia dalle case automobilistiche che dall'industria componentistica». Nel ricordare che oggi inizia il confronto a Bruxelles sul tema, Urso ha auspicato che «l'intero Parlamento si ritrovi con noi nelle posizioni espresse». «E' chiaro a tutti - ha osservato - che gli investitori attendano un quadro» più chiaro «sulle regole e sui dazi, ma è normale».