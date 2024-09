Urso: «Follia lasciare l'auto europea nell'incertezza». E il crollo delle elettriche affonda il mercato europeo

«Di fronte a dati così negativi sulle auto europee, lasciare le imprese in un clima di incertezza fino al 2026 è una follia, perché nell'incertezza nessuno investe né sull'elettrico né sull'endotermico». Lo afferma il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, indicando come «assolutamente necessario» anticipare all'inizio del prossimo anno, nei primi 100 giorni della nuova Commissione, la revisione del regolamento sui veicoli leggeri prevista per il 2026. «Ci conforta che oggi persino l'associazione dei costruttori d'auto europei sostengano la nostra proposta», aggiunge Urso a margine della presentazione del libro della community Made in Italy «Storie di successo» al Mimit.

Il crollo delle elettriche ha un forte impatto sul mercato europeo dell'auto e spinge i produttori a chiedere all'Unione Europea «di presentare misure di soccorso urgenti «per il settore. In tutti i Paesi si registrano pesanti cali delle vendite e si parla di 30.000 posti di lavoro a rischio nel gruppo Volkswagen con una riduzione degli investimenti previsti. Intanto Bruxelles e Pechino provano a dialogare sui dazi definitivi sulle e-car importate dalla Cina alla ricerca di «una soluzione accettabile». Le immatricolazioni in Europa occidentale nel mese di agosto sono state 755.717, il 16,5% in meno del 2023. Da inizio anno sono state vendute complessivamente 8.661.401 auto, con una crescita dell'1,7% sull'analogo periodo del 2023. Le elettriche vendute sono 125.000, il 36% in meno di un anno fa, mentre considerando solo l'Unione Europea la flessione è del 43,9%. Stellantis ha immatricolato nel mese di agosto 103.612 auto, il 28,7% in meno del 2023 con il calo della quota di mercato dal 16,1 al 13,7%. A Mirafiori si vedono, intanto, i primi modelli cinesi Leapmotor C10 spediti in Europa e destinati al mercato italiano: le vetture verranno messe a punto per una settimana da una ventina di operai delle carrozzerie in cassa integrazione. In questo contesto difficile va avanti il negoziato tra l'Ue e la Cina che «hanno concordato di intensificare gli sforzi per trovare una soluzione efficace, applicabile e compatibile con le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio per il caso delle auto elettriche».

Il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis ha avuto un incontro definito «costruttivo» a Bruxelles con il ministro del Commercio cinese Wang Wentao. Bruxelles e Pechino hanno deciso «di riesaminare gli impegni sui prezzi», dando «istruzioni ai rispettivi team affinché si impegnino al massimo per raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile». La Ue precisa, però, che la volontà di lavorare a una soluzione condivisa «non pregiudica l'indagine» sui possibili maxi-sussidi sleali del Dragone alle sue imprese. I timori delle case automobilistiche europee, insidiate dalla concorrenza cinese che tende a conquistare quote sempre più rilevanti, sono forti. L'Acea esprime preoccupazione per la fattibilità del raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 per auto e furgoni previsti entro il 2025. «Ci mancano le condizioni cruciali - spiega - per ottenere il necessario impulso alla produzione e all'adozione di veicoli a emissioni zero: infrastrutture di ricarica e rifornimento dell'idrogeno, nonché un ambiente produttivo competitivo, energia verde a prezzi accessibili, incentivi fiscali e di acquisto e un approvvigionamento sicuro di materie prime, idrogeno e batterie». Anche gli operatori italiani del settore chiedono maggiore chiarezza all'Europa sui target delle emissioni di CO2, sui dazi alle importazioni e sulle politiche di incentivazione per dare certezze agli operatori e ai clienti, sia consumatori che aziende.