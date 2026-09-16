Urso: «Gamma simbolo di rilancio dell'auto italiana». La nuova ammiraglia Lancia nella sede del Mimit

«La nuova Lancia Gamma è il simbolo di rilancio dell'auto italiana». Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, presentando la nuova ammiraglia del marchio oggi nella sede del ministero, a Roma. Urso ha sottolineato che tutto questo «deve essere supportato dalle riforme che chiediamo da troppo tempo all'Europa. Non possiamo più aspettare. Bisogna riformare la politica industriale dell'Unione - ha detto - per tutelare le imprese e il lavoro in Europa».

“La nuova Lancia Gamma è una dimostrazione concreta del ruolo che l’Italia continua ad avere nella strategia industriale di Stellantis. Melfi rappresenta un patrimonio di competenze, tecnologia e qualità, così come gli altri nostri stabilimenti italiani. Ma il futuro dell’industria automobilistica europea dipenderà anche dalle decisioni che siamo in grado di prendere oggi: servono regole capaci di restituire competitività al settore, sostenendo il Made in Europe, le auto compatte e i veicoli commerciali leggeri. Stellantis sta facendo la propria parte e Gamma ne è una testimonianza concreta”, afferma Emanuele Cappellano, COO Enlarged Europe di Stellantis.

“Gamma rappresenta una tappa fondamentale nell’evoluzione di Lancia e assume un significato ancora più forte nell’anno in cui celebriamo i 120 anni del marchio. È un progetto italiano nel senso più completo del termine: nasce dal design a Torino, attraversa sviluppo e industrializzazione e prende forma a Melfi grazie alle competenze delle donne e degli uomini che vi lavorano ogni giorno. Con Gamma vogliamo trasformare design, qualità, capacità industriale e cultura italiana del progetto in un elemento concreto di competitività, in Italia e sui mercati europei”, dichiara Antonella Bruno, Managing Director di Stellantis in Italia.