Urso: «Germania aperta a fondi comuni per transizione auto. Stop su auto 2035 possibile, ma tutelare le imprese»

Il ministro tedesco «Robert Habeck intende mantenere la data del 2035» per lo stop ai motori a combustione interna «ma è disponibile a discutere di tutte le condizioni per giungere a quell'appuntamento con un'industria europea competitiva, discutere su quali risorse, anche risorse comuni, e della neutralità tecnologica come una delle condizioni fondamentali». Lo ha ribadito il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso in un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles, dopo aver avuto un bilaterale con il ministro di Berlino alla vigilia del Consiglio Ue Competitività.