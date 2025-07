Urso il ministro delle Imprese: «La revisione UE del regolamento CO2 è un successo italiano»

«La Commissione ha gia accettato due proposte italiane, perche siamo stati il governo che per prima ha capito la situazione e gia dall'inizio della legislatura l'ha incalzata perche cambiasse le regole del Green Deal. Abbiamo presentato un documento d'indirizzo nel quale le prime due condizioni preliminari sono state gia accolte. E' stata rimossa la follia delle multe multimiliardarie che avrebbero dovuto pagare le industrie dell'auto europea quest'anno, collassando del tutto. E nel contempo e stata anticipata, come chiedevamo noi, la revisione del regolamento delle CO2 che era prevista per la fine del prossimo anno a questi giorni e ora si entra finalmente nel merito».

Cosi il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a margine dell'assemblea pubblica dell'Unione industriali di Napoli. «Ho appena inaugurato questa mattina uno stabilimento in provincia di Avellino, nel settore dell'automotive, che produce componenti per le case automobilistiche francese. Cio significa che le nostre imprese non si arrendono e noi le supportiamo con determinazione e con gli strumenti pubblici perche possano rilanciare il settore, che e quello maggiormente minacciato sia dai dazi americani, sia dalla follia del Green Deal che va subito rimossa», conclude.