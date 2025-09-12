Urso: «Incentivi per veicoli green sì, ma con risorse europee. Serve fondo Ue ad hoc, risorse nazionali drogano mercato»

«Condivido la richiesta del ceo di Stellantis, Antonio Filosa, sugli incentivi sugli acquisti di auto ma ci deve essere un piano europeo con risorse europee». Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dei lavori degli Stati Generali dell'Agenzia spaziale europea.

"Condivido" le parole di Filosa - ha detto Urso - "perché fa parte della proposta italiana di un anno fa alla Commissione europea" l'idea di "un piano europeo con risorse europee per rendere sostenibile attraverso sollecitazioni di mercato la transizione verso autovetture più sostenibili a livello ambientale". Il piano, ha spiegato, "deve essere necessariamente europeo per essere duraturo e uniforme nel tempo altrimenti con solo risorse nazionali si droga il mercato senza risolvere i problemi": "Ci deve essere un fondo europeo specifico per sostenere in maniera continuativa e omogenea a livello europeo gli incentivi agli acquisti".