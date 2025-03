Urso: «Incentiviamo comparto automotive a convertirsi verso difesa e aerospazio»

Le imprese del settore automotive saranno incentivate a convertirsi verso comparti a maggiore crescita, come la difesa, l'aerospazio, la blue economy e la cybersicurezza. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo al tavolo Automotive. «Siamo un governo responsabile: il nostro obiettivo è mettere in sicurezza le imprese e tutelare i lavoratori. Per questo incentiviamo le aziende della filiera automotive a diversificare e riconvertire le proprie attività verso settori ad alto potenziale di crescita, come la difesa, l'aerospazio, la blue economy e la cybersicurezza», ha affermato Urso.

Quelli della difesa, aerospazio, blue economy e cybersicurezza «sono comparti in forte espansione e ad alta redditività. Così possiamo salvaguardare e valorizzare le competenze dei lavoratori dell’automotive, mettendo a frutto le loro capacità tecniche e il capitale umano già formato», ha aggiunto Urso. «Insedieremo un tavolo specifico con le imprese e le Regioni per governare la transizione e, quindi, anche la necessaria riconversione industriale verso i comparti in maggiore crescita su cui abbiamo anche campioni nazionali ed europei che possono contribuire a sviluppare le filiere produttive», ha specificato il ministro.