Urso: «Intesa Francia-Germania sull'auto è di buon auspicio per l'Italia»

«L'intesa tra Francia e Germania sulle riforme da realizzare nel sistema delle auto va esattamente nella direzione su cui noi per primi abbiamo indirizzato l'Europa. Questo - dice il ministro Adolfo Urso, dal convegno di Capri dei Giovani Imprenditori - è di buon auspicio, ci conforta sul fatto che finalmente le intese che noi abbiamo chiesto in Europa, di revisione del regolamento Co2, di sopravvivenza del motore endotermico con altri combustibili anche oltre date limite, soprattutto di neutralità tecnologica e di sostegno alle imprese dell'industria europea dell'auto, potranno essere realizzate nei prossimi mesi».